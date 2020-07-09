Владивосток, , 08:34 — REGNUM Глава Приморского океанариума Сергей Логинов задержан правоохранительными органами и подозревается в коррупции. Об этом 9 июля рассказала пресс-секретарь океанариума Елена Поддубная, ее слова приводит РИА Новости.

По словам пресс-секретаря, в океанариуме собственными силами были обнаружены факты, которые указывали на возможность коррупции и потому учреждение обратилось к правоохранительным органам, попросив их провести проверку.

«Результатом проведенной проверки стало задержание Логинова», — заявила Поддубная.

Также указывается, что СК подозревает задержанного во взяточничестве в особо крупном размере, когда последний, по предварительным данным, 30 мая получил через посредника от бизнесмена 2 млн рублей как взятку за подписание актов приемки выполненных работ по обслуживанию систем жизнеобеспечения, а 8 июля — снова получил ту же сумму по этой же схеме, после чего был задержан сотрудниками ФСБ.

Напомним, научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум» является филиалом ФГБУН «Национального научного центра морской биологии» Дальневосточного отделения РАН, Сергей Логинов стал его директором в 2018 году.