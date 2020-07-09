Руза, Московская область, , 08:30 — REGNUM В Московской области разрушенная непогодой дамба в Рузском городском округе будет восстановлена. Соответствующее поручение дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, сообщает 9 июля его телеграм-канал.

«Дал команду как можно быстрее восстановить дамбу и дороги. Всем, кто был эвакуирован, чьи дома пострадали, окажем максимальную помощь», — сказал губернатор.

По его словам, опасности для жизней людей нет. Ситуацией в Рузском округе занимаются МЧС, коммунальные и дорожные службы.

Напомним, из-за непогоды случился прорыв дамбы, оказался затоплен частный сектор.

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