Нью-Йорк, США, , 08:25 — REGNUM Три смертных приговора будут приведены в исполнение в Соединённых Штатах на следующей неделе впервые за более чем 15 лет, передаёт агентство Associated Press.

Смертельные инъекции будут сделаны в тюрьме города Терре-Хот в штате Индиана. Отмечается, что один из приговорённых к смертной казни убил в Арканзасе семью из трёх человек, в том числе восьмилетнего ребенка. Другой осужденный изнасиловал и убил 16-летнюю девочку и убил 80-летнюю женщину. Третий осужден за убийство пятерых человек в Айове, включая двоих детей.

Решение о проведении смертной казни принято, несмотря на эпидемию, объявленную в связи с распространением коронавируса. Членам семей жертв и заключенным позволят присутствовать на казни, но им необходимо будет надеть медицинские маски.

Читайте также: В США возобновили применение смертной казни на федеральном уровне