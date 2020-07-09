Москва, , 08:14 — REGNUM Китайская компания Brilliance перенесла на неопределенный срок представление в России рестайлингового кроссовера Brilliance V3. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на пресс-службу компании.

Информация о версиях обновленного кроссовера для авторынка России должна была появиться уже этой весной. Однако из-за пандемии коронавируса китайская компания так и не обнародовала эту информацию.

Старт же продаж рестайлингового Brilliance V3 должен был назначен в России на конец лета — начало осени. В настоящий момент китайская компания пока не определилась с новыми сроками.

Напомним, обновленный Brilliance V3 получил существенные изменения экстерьера и интерьера. У кроссовера появилась обновленная оптика, новые бамперы и модернизированная радиаторная решетка. Размеры новинки также изменились. Длина модели теперь составляет 4240 мм, ширина — 1803 мм, а высота равна 1600 мм.

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