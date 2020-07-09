Москва, , 08:05 — REGNUM В России вакцинная от COVID-19 будет добровольной, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, за время пандемии коронавируса число сторонников вакцинации выросло, «люди уже сегодня осознали всю значимость этой меры».

«В целом у нас вакцинация в любом случае идет только с согласия самого гражданина», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 1».

Он также добавил, что на сегодняшний день 17 вакцин показали себя как перспективные, «над ними более углубленно ведется работа».

Как сообщало ИА REGNUM, по последним официальным данным, в России выявлено 700 792 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 10 667 человек, выздоровели — 472 511. Всего было проведено более 21,7 млн тестов.

Ранее заместитель директора по науке отдела вакцин главного Агентства США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Константин Чумаков сообщил, что в борьбе с распространением коронавируса хорошо бы иметь такую вакцину, которая имела бы стерилизующий защитный иммунитет.

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