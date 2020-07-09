Париж, , 08:03 — REGNUM Во Франции водители автобусов провели минуту молчания и приостановили движение на маршрутах, чтобы отдать дань памяти своему коллеге, избитому в воскресенье, 5 июля 2020 года, в городе Байонна, передает BFM TV.

Около 6000 человек вышли на улицы города Байонна по инициативе жены, дочерей, семьи и коллег Филиппа Монгийо, 59-летнего водителя автобуса, который скончался после того, как подвергся нападению при исполнении своих обязанностей 5 июля 2020 года.

Известно, что этот «белый марш» состоялся вечером 8 июля в 19:30 по местному времени. Процессия прошла от автобусной остановки, где произошла трагедия, до двора коммунальной больницы.

Чтобы «поддержать эту процессию», национальное бюро общественного транспорта попросило, чтобы все транспортные средства Франции «прекратили движение» на одну минуту 8 июля 2020 года в 19:30 по местному времени.

Напомним, во Франции 8 июля 2020 года четырем лицам было предъявлено обвинение в покушении на убийство водителя автобуса, в том числе двоим за непредумышленное убийство.