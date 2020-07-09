Пермь, , 07:51 — REGNUM На территории Кизеловского угольного бассейна (КУБ) Пермского края после закрытия шахт (последняя закрыта в 2001 году) началось их затопление за счет атмосферных осадков и притока подземных вод. В настоящее время сформировалось 19 изливов кислых шахтных вод. В Минприроды России обозначили важность ликвидации накопленного экологического ущерба на территории КУБа, отметив, что практики решения указанной проблемы нигде в мире на сегодня нет, сообщает краевое минприроды.

«Там (в шахтах) находится большое количество загрязняющих веществ: железа и алюминия, марганца, фосфора, серы — половина таблицы Менделеева. За последние 20 лет сформировались целые техногенные водоемы на территории КУБа, из них вредные вещества попадают в малые реки края. Скорость распространения вредных веществ на контроле у ученых ПГНИУ (Пермского государственного национального исследовательского университета)», — отметил начальник управления по охране окружающей среды министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Лев Третьяков. Он подчеркнул, что пермякам пока оснований для волнений нет, проблема локальная — остается в КУБе, а ситуация находится под контролем ученых, и загрязняющие вещества не должны дойти до главных рек Прикамья — Камы и Чусовой, сообщает «Эхо Москвы в Перми».

Пермский край разработал программу мероприятий, направленных на уменьшение изливов кислых шахтных вод. Планируется построить пять очистных сооружений остаточных изливов кислых шахтных вод. Реализация проекта может стоить 6 млрд рублей. Одним из источников финансирования предполагается федеральный бюджет в рамках нацпроекта «Чистая страна».