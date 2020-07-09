Богота, , 07:03 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, выявленных в Колумбии за последние сутки составило 4144, а за все время — 128 638. Об этом 8 июля сообщается на сайте колумбийского минздрава.

При этом 53 634 человека уже выздоровели. Кроме того, за истекшие 24 часа в стране от осложнений, связанных с COVID-19, скончалось 168 пациентов. Всего в Колумбии подтверждено 4 527 летальных исходов среди лиц с данным заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Колумбии продлили до 1 августа режим общенационального карантина из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

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