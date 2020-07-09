Пенза, , 07:40 — REGNUM По информации на 9 июля в Пензенской области ушли из жизни после заражения новой коронавирусной инфекцией еще два пациента. Таким образом, с начала пандемии в регионе с диагнозом COVID-19 число скончавшихся достигло 56 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщила руководитель пресс-службы губернатора области Дина Черёмушкина.

Первый случай — мужчина 1940 года рождения. Пациент имел ряд сопутствующих заболевания, таких как хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклероз аорты, церебральных, почечных артерий, артериальная гипертензия, желчнокаменная болезнь, хронический калькулезный холецистит. Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложнение-пневмония.

Второй смертельный случай — женщина 1926 года рождения. Пациентка также имела несколько сопутствующих заболеваний — хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклероз аорты, церебральных, почечных артерий, артериальная гипертензия. Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложнение-пневмония. Причина ее смерти также коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

ИА REGNUM напоминает, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 8 июля общее число подтвержденных заражений коронавирусом выросло до 81 008 случаев.

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