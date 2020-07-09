Москва, , 07:00 — REGNUM Запретить продажу любого алкоголя в вагонах-ресторанах поездов предложил член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Соответствующее письмо он направил министру транспорта РФ Евгению Дитриху, передаёт 9 июля RT.

В письме он объяснил, что запрет на продажу алкоголя в поездах существует и сегодня. Однако пассажиры пользуются возможностью покупки спиртного в вагонах-ресторанах, после чего устраивают пьяные дебоши и мешают попутчикам.

«Прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на реализацию в вагонах-ресторанах любой алкогольной продукции», — написал Хамзаев.

По его словам, злостных нарушителей предложенного режима следует наказывать лишением права пользоваться железнодорожным транспортом на срок до двух лет.

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