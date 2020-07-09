Шанхай, Китай, , 06:44 — REGNUM В Шанхае выявлено три новых «импортных» случая COVID-19 и ни одного локального, сообщает 9 июля агентство Синьхуа.

Один из «импортных», то есть привнесенных из-за рубежа случаев пришелся на студена, прибывшего в Китай из Великобритании, где находился на учебе. Еще двое — это отец, обучающийся в США и его сын детсадовец.

Все трое пациентов получают медицинскую помощь в специальных госпиталях. В общей сложности 70 человек, находившихся в тесном контакте с заболевшими, взяты под карантин. Всего в Шанхае выявлено 379 «импортных» случаев и 342 локальных случая.