Гонконг, Китай, , 06:41 — REGNUM Власти Китая отчитались о текущей ситуации с COVID-19 за пределами континентальной части страны, сообщат 9 июля агентство Синьхуа.

В специальном административном районе (САР) Гонконг выявлено 1323 подтвержденных случая опасной инфекции за все время эпидемии, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. Выздоровели 1167 человек, скончались семеро.

В САР Макао выявлено 46 подтвержденных случаев, из которых 45 человек выздоровели. На Тайване подтверждено 449 случаев, включая семь смертельных, из больниц выписано 438 человек.