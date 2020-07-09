Пекин, , 06:36 — REGNUM За прошедшие сутки больницы Китая покинули 42 пациента, переболевшие COVID-19, сообщает 9 июля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 357 человек продолжают получать медицинскую помощь в больницах столицы, включая пятерых в тяжелом состоянии. Всего 78 590 пациентов были вылечены и выписаны из больниц по выздоровлению.

Общее число заболевших в стране за все время эпидемии достигло 83 581, из которых 4634 человека скончались от опасной инфекции.