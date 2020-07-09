Петропавловск-Камчатский, , 06:34 — REGNUM В Камчатском крае за минувшие сутки выявили 42 новых случая заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 2602, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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За сутки в крае выздоровели 38 пациентов, за весь период наблюдений полностью излечились 1181 человек. 54 пациента с коронавирусом скончались.

На Камчатке провели 80 596 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, туристические фирмы Хабаровского края не дают оптимистических прогнозов по поводу открытия границ с Китаем. По мнению компаний-перевозчиков, Китай для массового туризма откроется не раннее 2021 года.