Пекин, , 06:27 — REGNUM В Пекине не выявлено новых локальных случаев COVID-19 уже третий день подряд, сообщает 9 июля агентство Синьхуа.

По данным муниципальной комиссии здравоохранения Пекина, ни одного нового случая подозрения на инфекцию также не выявлено в городе. Еще 32 человека были выписаны из больниц столицы по выздоровлению.

С 11 июня по 8 июля в городе было выявлено 335 подтвержденных локальных случаев COVID-19, из которых 275 человек по-прежнему продолжают получать медицинскую помощь в больницах.

Еще 60 человек были выписаны из больниц по выздоровлению, 26 бессимптомных пациентов продолжают находиться под наблюдением медиков.