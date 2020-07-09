Владивосток, , 06:30 — REGNUM В Приморье за истекшие сутки выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, умер один пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Уровень смертности пациентов с коронавирусом в Приморье 1,13%. Это третий результат в сравнении с регионами Дальнего Востока. Больше всего этот показатель в ЕАО — 1,33%, в Забайкалье — 1,26%.

Темп прироста выявленных заражённых продолжает снижаться и составляет уже 1,1%. На 9 июля зарегистрировано 4904 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 4312 человек, скончались 56 пациентов.

«В 30% случаев болезнь протекает в средней форме, у 10% — в тяжёлой. В настоящее время из почти 1400 человек, проходящих лечение, 48 пациентов в тяжёлом состоянии, у 586 — средняя степень болезни», — сказали в минздраве Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии за сутки подтверждено 58 новых случаев заражения коронавирусом, 88 человек выздоровели, один умер.