Касли, Челябинская область, , 06:27 — REGNUM В Челябинской области под суд отдан житель Екатеринбурга, обвиняемый в незаконном обороте более двух килограммов наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ему вменили покушение на сбыт нарковеществ. По данным следствия, в 2019 году он вместе с другими пока неизвестными силовикаам гражданами сбывал наркотики в Свердловской и Челябинской областях. В сентябре его задержали на территории Каслинского района. В этот момент он размещал в тайнике наровещество весом 1,2 кг.

Всего из 73 тайников, в том числе в Тюмени, было изъято более двух килограммов. Дело передано для рассмотрения в суд города Касли.