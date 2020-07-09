Усть-Коксинский район, Алтай, , 06:18 — REGNUM Жителей Республики Алтай предупредили о наступлении крайне пожароопасной погоды. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, 9−10 июля на территориях Усть-Канского и Усть-Коксинского районов сохраняется высокий — IV класс пожароопасности.

«Из-за сухой и жаркой погоды возможность возникновения лесных пожаров крайне высока», — отметили в управлении.

Спасатели призвали жителей и гостей республики соблюдать осторожность, не разводить костров и не сжигать мусор и траву. Кроме того, гражданами рекомендовано не посещать леса.

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