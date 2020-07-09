Абакан, , 06:11 — REGNUM За последние сутки в Хакасии подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 9 июля в республиканском правительстве.

21 случай — это служебные и семейные контакты. 15 пациентов поступили с признаками ОРВИ, шесть — с признаками пневмонии. Один человек прибыл из Тувы.

Выздоровели 1630 человек, в том числе 34 — за последние сутки.

Всего в Хакасии по состоянию на 9 июля коронавирус выявлен у 2187 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за весь период в республике умерли 19 пациентов с коронавирусом.

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