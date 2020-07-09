Кош-Агачский район, Алтай, , 05:58 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 32 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее количество подтверждённых случаев с начала эпидемии достигло 994.

Большинство новых носителей вновь выявлены в Кош-Агачском районе — 17 заражённых. Также диагноз подтвердился у шести жителей города Горно-Алтайска, у пяти улаганцев, а также жителей Шебалинского, Усть-Канского и Майминского районов.

«23 из 32 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В девяти случаях диагностированы симптомы ОРВИ», — отметили в штабе.

К настоящему времени также выздоровели 462 человека, из которых за сутки выписаны из больниц семь пациентов. Добавим, что в регионе ранее зарегистрировали четыре летальных случая среди пациентов с COVID-19.

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