Пекин, , 05:55 — REGNUM За прошедшие сутки на материковой части Китая было выявлено девять новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 9 июля агентство Синьхуа.

Общее число таких привнесенных из-за рубежа случаев в Китае достигло 1958 за все время эпидемии, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. Из девяти новых «импортных» случаев, по три было выявлено в Шанхае и провинции Ляонин.

В провинции Гуандун выявлено два случая и один случай — в провинции Сычуань. Из общего числа «импортных» пациентов, 1884 человека выздоровели и были выписаны из больниц, еще 74 человека продолжают получать помощь.