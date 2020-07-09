Пекин, , 05:45 — REGNUM На материковой части Китая не выявлено ни одного нового локального случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 9 июля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, за сутки также не было зафиксировано ни одной новой смерти от опасной инфекции на территории континентального Китая.

Тем не менее, было выявлено девять новых «импортных» случаев, то есть прибывших из-за рубежа больных. Ни одного нового случая подозрения на инфекцию в Китае также не числится.