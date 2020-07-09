Баку, , 05:40 — REGNUM Помощь в борьбе с заболеванием COVID-19 в Азербайджане окажут российские и турецкие специалисты, прибывшие 8 июля в Баку, сообщает оперативный штаб при правительстве республики.

В настоящее врачи из РФ и Турции с целью обмена опытом проводят встречи с медицинским персоналом оперштаба. После их закрепят за медучреждениями особого режима, где они будут совместно с медиками из Азербайджана осуществлять лечение и профилактику COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в Казахстан для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией прибыли 32 российских специалиста во главе с заместителем министра здравоохранения РФ Олегом Гридневым.

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