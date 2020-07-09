Сеул, , 05:22 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 50 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Среди новых пациентов 28 были выявлены внутри страны, еще 22 являются завозными. Отмечается, что на территории Южной Кореи уже на протяжении двух недель ежедневно выявляют более десяти завозных случаев заражения коронавирусом.

Всего с начала пандемии в стране подтвердили 13 293 случая заражения коронавирусом нового типа. Также за 8 июля в Республике Корея скончались два пациента от болезней, вызванных SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в стране жертвами осложнений COVID-19 стали 287 человек.