Ханчжоу, Китай, , 05:21 — REGNUM Синьаньское водохранилище, являющееся важным проектом контроля за наводнениями в верховьях реки Цяньтан открыло все девять водосливов для снижения уровня воды во избежание бедствий, сообщает 8 июля агентство Синьхуа.

Таким образом это второй раз в истории, когда водохранилище открывает все девять сливов с момента его введения в эксплуатацию в 1959 году. Первый раз был в 1966 году и то лишь в тестовом режиме.

Синьаньское водохранилище также известное как озеро Цяньдао, является ключевым источником питьевой воды в провинции Чжэцзян и служит в качестве стратегического водохранилища для Дельты Янцзы. Река Цяньтан является длиннейшей рекой в провинции Чжэцзян и известна за крупнейший в мире приливный канал.

Чжэцзян уже в течение месяца страдает от волн ливней. Суммарный объем осадков уже достиг в районе реки Синьань 924,37 мм осадков, что на 131,7% выше средней нормы за это время.