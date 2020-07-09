Вашингтон, , 05:18 — REGNUM Американским медикам, работающих в районах вспышек коронавирусной инфекции, необходимо экономить средства индивидуальной защиты, заявил вице-президент США Майк Пенс в ходе брифинга.

«Мы призываем медперсонал сейчас начать прибегать к уже опробованным в других районах страны лучшим практикам по сохранению и повторному использованию средств индивидуальной защиты», — заявил он.

Пенс отметил, что США не испытывают недостатка в СИЗ, однако медработникам все же следует экономить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты должны передать другим странам вакцину от коронавирусной инфекции после ее разработки.

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