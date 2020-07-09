Ухань, Китай, , 05:09 — REGNUM В центральной китайской провинции Хубэй повышен уровень экстренного реагирования на природные бедствия с IV до III из-за непрекращающихся ливней, сообщает 8 июля агентство Синьхуа.

Недавние мощные ливни, начавшиеся 4 июля унесли жизни двоих человек и привели к тому, что 2,55 млн жителей провинции так или иначе пострадали, сообщили в местном департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Около 65 тыс. человек было переселено, 45,2 тыс. человек нуждаются в помощи с поиском жилья, отметили в департаменте. Ливни и наводнения повредили обширную площадь фермерских земель, более 1000 домов было повреждено, 400 смыто.