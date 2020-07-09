Тюмень, , 05:02 — REGNUM В Тюмени, где до следующей недели продержится аномальная жара, дорожные службы усилили работу по увлажнению улиц. Об этом сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ горадминистрации.

На дороги областной столицы для обеспыливания ежедневно выходят 250 поливальных и вакуумных уборочных машин. В среднем за смену обрабатывается около миллиона квадратных метров дорожного полотна.

По словам председателя комитета текущего содержания улично-дорожной сети департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Алексея Васенина, одна машина в сутки увлажняет 10 км дорог. Для эффективности обеспыливание проводится поздно вечером или ночью, когда машин и пешеходов на улицах почти нет.