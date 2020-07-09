Наньчан, Китай, , 05:01 — REGNUM В провинции Цзянси на востоке Китая усилен уровень экстренного реагирования с IV до III в связи с наводнениями, вызванными мощными ливнями, сообщает 8 июля агентство Синьхуа.

По данным на 10:30 по местному времени 8 июля, наводнения, которые начались еще 6 июля, нарушили привычный уклад жизни 399 тыс. человек в Цзянси, из которых 39 тыс. человек были эвакуированы в безопасные места, сообщили в местном департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Всего 21 дом был смыт наводнениями, 25,8 тыс. га зерновых подтоплено. Прямой экономический ущерб составил 260 млн юаней (около $37 млн). Уровень воды на гидрологической станции Синцзы на озере Поянху, являющимся крупнейшим пресноводным озером в Китае, достиг 20,54 метра, что на 1,54 метра выше максимально допустимого.

Двое пожарных, занимавшихся поисково-спасательной операции, пропали после внезапного наводнения, вызванного ливнями на туристическом объекте Мэйлин в столице региона города Наньчан.