Шэньян, Китай, , 04:50 — REGNUM Множество документов об Инциденте на Лугуоцяо, который произошел 7 июля 1937 года, который знаменовал полномасштабное вторжение японских фашистов в Китай, было представлено на выставке в китайском Шэньяне, сообщает агентство Синьхуа.

Данное событие ознаменовала также начала всекитайского сопротивления ордам японских преступников, которые вторглись на территорию ослабленного Китая. Исторические документы включают в себя три книги, которые содержат записи, сделанные японскими захватчиками, сообщил частный коллекционер из провинции Ляонин на северо-востоке Китая Чжан Гуаншэн.

Книги содержат детализированные карты сражений, записи о множестве битв между китайскими войсками и японскими интервентами в окрестностях Пекина, а также преследованиях против китайских гражданских.

Данные материалы служат ценнейшими свидетельствами, которые задокументировали историю японского вторжения и сопротивления Китая против японской агрессии, а также преступлений японского режима, за которые Япония до сих пор не раскаялась.