Тэгу, Южная Корея, , 04:40 — REGNUM В Южной Корее арестовали троих руководителей религиозной секты «Синчхончжи», которых обвиняют в создании масштабного очага заражения коронавирусом нового типа в городе Тэгу, сообщает агентство Рёнхап.

Сообщается, что суд района Сувон выдал три ордера на арест сектантов. Их обвиняют в предоставлении фальшивых документов органам здравоохранения в феврале 2020 года, где было указано неверное число последователей секты и ложные данные о массовых собраниях во время пандемии COVID-19.

Сектанты якобы удалили информацию о посещении собраний для 100 последователей, потому что они не хотели делиться персональными данными. Отметим, что из-за этих действий в южнокорейском городе Тэгу образовался большой очаг заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня власти города Тэгу подали иск против секты «Синчхончжи» о возмещении ущерба. От сектантов требуют компенсацию в размере 100 млрд вон (около $82,6 млн).

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