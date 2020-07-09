Мехико, , 03:38 — REGNUM 275 003 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано на территории Мексики, включая активные — 27 891, сообщил главный эпидемиолог государства Хосе Луис Аломия 8 июля в ходе пресс-конференции.

Днем ранее сообщалось о 268 008 фактах инфицирования.

За сутки в стране скончалось 782 пациента от осложнений при COVID-19. Всего в Мексике подтверждено 32 796 летальных исходов среди лиц с данным заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ за 8 июля в мире с начала пандемии зафиксировано 539 906 случаев смерти больных с COVID-19.

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