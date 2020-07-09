Лима, , 03:19 — REGNUM Общее число подтвержденных летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19 в Перу возросло на 181 и достигло 11 133, сообщается на сайте перуанского министерства здравоохранения.

Также за сутки в стране было зафиксировано 3 633 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего в Перу зарегистрировано 312 911 подобных фактов.

Среди территорий республики по этом показателю лидирует столица государства Лима — 169 986 пациентов с коронавирусом.

Отмечается, что с начала пандемии в Перу выздоровели и выписаны из больниц 204 748 человек, у которых ранее был положительный результат на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля стало известно, что в мире количество выявленных фактов инфицирования коронавирусом превысило 11,6 млн.

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