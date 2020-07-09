Красноярск, , 03:27 — REGNUM В четверг, 9 июля, в Красноярске будет облачно с прояснениями, дождь, возможно гроза, температура воздуха +21… +23 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 6:45 на Театральной площади было +18 °C.

Ночью с 9 на 10 июля ожидается до +16 °C.

Скорость западного ветра 5−10 м/с, при грозе порывы до 15−20 м/с. Давление — 727 мм рт. ст.

В пятницу, 10 июля, в Красноярске до +22 °C днём и до +11 °C ночью.

В субботу, 11 июля, в Красноярске ожидается до +22 °C днём. Ночью до +12 °C.

По прогнозу Среднесибирского УГМС, 9 июля в центральных районах Красноярского края ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с, местами до 25 м/с.

Читайте также: Паводок нанёс серьёзный ущерб красноярскому нацпарку с редкими растениями