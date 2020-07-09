Рабат, , 02:24 — REGNUM Решение частично возобновить морское и авиационное сообщение с 14 июля приняли власти Марокко, сообщает агентство MAP со ссылкой на совместное заявление ряда ведомств страны.

Для того, чтобы попасть на рейс, пассажиры должны будут предоставить результаты ПЦР-теста, а также пройти серологический тест на коронавирус перед авиарейсом или во время морской поездки.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Марокко до 10 июля действует режим чрезвычайного санитарного положения.

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