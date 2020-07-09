Бишкек, , 02:13 — REGNUM В столицу Киргизии приехали 106 медицинских специалистов из регионов республики. Об этом сегодня, 8 июля, на брифинге заявила начальник управления министерства здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, медиков из всех областей Киргизии направили в Бишкек из-за резкого роста количества столичных жителей, заразившихся коронавирусом.

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Представитель минздрава сообщила, что больше всего медицинских работников прислали в помощь столичным коллегам из Иссык-Кульской области — 35. Также приехали 24 медика из Баткенской области, 23 — из Таласской области, 20 — из Нарынской области и четыре — из Чуйской области.

Также Акматова отметила, из России приехали 23 медицинских специалиста, среди которых есть как граждане Киргизии, так и уроженцы республики, уже получившие российское гражданство.