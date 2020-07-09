Тегеран, , 10:21 — REGNUM 8 июля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 153 человека погибли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 12 084. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Садат Лари отметила, что с учетом 160 новых смертей общее число погибших возросло до 12 084 человек. «За последние 24 часа было обнаружено около 2691 нового случая заражения COVID-19, при этом 1625 человек были госпитализированы», — подчеркнула она.

По словам Лари, за все время в общей сложности 248 379 иранцев были подвержены заражению, причем около 209 463 из них были выписаны из больниц и выздоровели от смертельного вируса.

«Около 3309 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сказала пресс-секретарь.

Она отметила, что к настоящему времени в Иране было проведено 1 872 391 обследование на наличие заражения коронавирусом.