Бразилиа, , 01:42 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии увеличилось до 1 713 160, из них 44 571 — выявлены за последние сутки, 8 июля сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

При этом число зарегистрированных летальных исходов среди лиц с COVID-19 в стране достигло 68 тысяч. За сутки в Бразилии от осложнений при данном заболевании погибли 1223 пациентов. С начала пандемии излечился 1 020 901 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля Бразильская ассоциация прессы (ABI) решила подать в суд на президента Бразилии Жаира Болсонару из-за нарушения им правил санитарных правил во время проведения пресс-конференции.

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