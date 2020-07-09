Сантьяго, , 01:33 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки скончались 139 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

Таким образом общее число умерших от осложнений COVID-19 в стране достигло 6573. Также за 8 июля в Чили выявили 2064 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 303 083 случая инфицирования SARS-CoV-2.

Кроме того, с начала пандемии в Чили выздоровели 271 703 пациента. В настоящее время в стране 24 807 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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