Тегеран, , 10:39 — REGNUM 8 июля заместитель министра промышленности Ирана заявил, что иранские домашние хозяйства покупают два миллиона карат (около 400 000 граммов) драгоценных камней в год. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Иранское правительство планирует облегчить осуществление экспорта драгоценных камней», — сказал Ходадад Гарибпур. «По прогнозам, число тех, кто активно занимается этим бизнесом, в ближайшие шесть лет достигнет примерно полумиллиона человек, что является достаточно высоким показателем», — отметил он.

Как сообщается, объем мировой торговли драгоценными и полудрагоценными камнями составляет более триллиона долларов в год. Эксперты подсчитали, что доля Ирана в мировом рынке драгоценных камней составляет около 0,5 процента. Исследования показывают, что в Иране насчитывается более 250 видов драгоценных камней.