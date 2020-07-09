Рамалла , , 01:17 — REGNUM В Палестине ужесточили меры предосторожности в связи с двумя летальными исходами от осложнений COVID-19 в стране за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба палестинского правительства.

Сообщается, что режим карантина продлили еще на пять дней, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. По данным палестинской полиции, уже были закрыт 121 магазин, конфискованы 55 автомобилей и арестованы 13 граждан за нарушение карантина.

По последним данным, в Палестине подтверждено 5544 случая заражения коронавирусом нового типа. При этом 475 было выявлено лишь за последние сутки.