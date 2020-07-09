Москва, , 00:49 — REGNUM За последние сутки в Москве скончались 32 пациента с коронавирусной инфекцией, а общее число умерших с диагнозом COVID-19 по состоянию на 8 июля достигло 4059, об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу коронавируса.

Днём ранее в Москве скончались 28 человек от COVID-19. Всего за время эпидемии в России выявлено почти 700 тысяч случаев заболевания COVID-19, 10 667 человек умерли, более 472 тысяч выздоровели. При этом треть зарегистрированных случаев заболевания — 226 тысяч — приходится на Москву.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве за последний месяц число новых подтверждённых тестами случаев заражения коронавирусом уменьшилось на 31%.

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