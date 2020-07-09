Красноярск, , 00:32 — REGNUM В Красноярском крае коронавирус был выявлен у председателя Законодательного Собрания (ЗС) региона Дмитрия Свиридова. Об этом со ссылкой на пресс-службу краевого парламента 8 июля сообщает региональное издание «Городские новости».

Отмечается, что спикер ЗС, получивший положительный результат теста на новую коронавирусную инфекцию, чувствует себя хорошо. Две следующие недели он проведёт в самоизоляции, но продолжит работать в дистанционном режиме.

Напомним, очередная сессия Законодательного Собрания региона как и планировалось пройдёт 9 июля. Вместо Свиридова её проведёт первый заместитель спикера Сергей Попов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 июля в Красноярском крае коронавирус был выявлен у 9978 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 130 новых случаев заражения. Также за сутки в оегионе скончались девять пациентов с коронавирусом. Общее число умерших выросло до 181.

Читайте развитие сюжета: В Красноярске началось завершающее сезон заседание краевого парламента