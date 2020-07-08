Рим, , 23:57 — REGNUM

По данным на вечер среды, 8 июля, в Италии умерли 34 914 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 15 (днем ранее — на 30), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Выздоровели 193 640 человек, за день этот показатель увеличился на 825 (днем ранее — на 574).

Число подтвержденных носителей выросло на 193 (днем ранее — на 138). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 242 149. В настоящее время заражены 13 595 человек — на 647 меньше, чем днем ранее.