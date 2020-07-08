Оттава, , 23:29 — REGNUM Разработчики симулятора космического рабочего Hardspace: Shipbreaker добавили в игру режим, который убирает ограничение по времени рабочих смен. Об этом 8 июля сообщил журнал PC Gamer.

Режим получил название Open Shift, запустившие его игроки смогут сами решать, когда им стоит закончить рабочий «день». Стоит отметить, что часы во время смены все ещё работают, но не в режиме «беспощадного» таймера, они просто отсчитывают затраченное время.

Стоит отметить, что в случае выбора Open Shift у игроков не будет проблем с кислородом, если только их скафандр не повреждён и не имеет утечек. Автор статьи отметил, что, по его мнению, эта часть режима нарушает баланс и слишком облегчает работу.

Hardspace: Shipbreaker вышел в ранний доступ в Steam 16 июля 2020 года. Разработчики из студии Blackbird Interactive предлагают геймерам выступить в качестве специалиста по утилизации космических кораблей.

Согласно их замыслу в ходе тяжёлой и опасной работы в игре геймеры будут натыкаться на кусочки сюжетной мозайки. Ранее игроки попросили создателей игры сделать что-то с таймером рабочей смены, который мешает «наслаждаться» процессом разборки кораблей.

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