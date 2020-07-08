Женева, Швейцария, , 22:58 — REGNUM Количество выявленных фактов коронавируса увеличилось в мире за последние сутки на 168 тыс. и превысило отметку в 11,6 млн, сообщает 8 июля официальный сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На сегодняшний день в мире зарегистрировано 11 669 259 случаев заражения коронавирусом.

При этом, после 4147 новых летальных исходов заболевания, в общемировом списке жертв COVID-19 значится 539 906 умерших.

Самое большое количество случаев заражения коронавирусом выявлено в Северной и Южной Америке, где заражено свыше шести млн человек, а также в Европе, с 2,8 млн зараженных.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения 11 марта официально признала вспышку коронавируса пандемией глобального масштаба.

Читайте ранее в этом сюжете: В Македонии выявили 163 новых носителя коронавируса за сутки