Москва, 9 июля 2020, 00:50 — REGNUM День семьи, любви и верности отметили 8 июля в Москве. Летняя погода располагает для прогулки. Родители с детьми, молодые парочки или просто друзья приятно проводят время на открытом воздухе. В парке можно взять на прокат велосипед, можно детям покататься и на машинках. Периодически выглядывающие из облаков жаркое солнце подсказывает купить мороженное или выпить прохладный лимонад.

Прогулка в парке
Прогулка в парке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В Парке Победы освежающе струятся фонтаны, детям очень хочется спастить от жары в воде, но взрослые внимательно следят за ними.

Мороженное и другие вкусности
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Прогулка с детьми
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Чем бы подкрепиться
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дети
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Прогулка по аллее
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Разговор
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Вдвоем за ручку
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На скамейке
На скамейке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Лестница
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Новая жизнь
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
За ручку взявшись
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Волонтеры зазывают прогуливающихся поучаствовать в акции, символом которой стала ромашка. Акцию организовал Музей Победы на своей военной площадке на открытом воздухе. Музей предлагает всем желающим пройти популярный квест «На земле, в небесах и на море». Дети среднего и старшего школьного возраста, их родители, бабушки или дедушки могут выбрать один из трёх маршрутов и ответив на вопросы, угадать зашифрованное слово. Первые десять победителей получают призы и памятные подарки.

Квест
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Волонтеры
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Путь по квесту
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
8 июля — День семьи, любви и верности
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Волонтеры
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
По тропе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
«Солнечный круг» — рисунок мелом
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
«Солнечный круг» — рисунок мелом
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фото на память
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фото на память
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Парк и фонтаны
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Дети младшего возраста могут нарисовать мелками на асфальте все, что им захочется, а за лучший рисунок получат призы. Взрослые предлагают написать пожелание на одном из лепестков ромашки и тем самым поучаствовать в создании волшебного цветка исполнения желаний. Ведь давно по лепесткам ромашки принято загадывать о сокровенном.

Иду вдоль фонтана
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
По аллее парка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мама с детьми
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM