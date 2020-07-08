Вашингтон, , 22:34 — REGNUM Геймеры обнаружили новую ошибку в многопользовательской игре GTA Online, которая делает их неуязвимыми. Об этом 8 июля сообщил портал Screen Rant.

Пользователь форума Reddit, известный под ником Gunflyzegaming,опубликовал пошаговое руководство, которое позволяет геймерам добиться того, что другие игроки не смогут причинить им вред.Стоит отметить, что при этом они также не смогут причинять вред противникам, и, таким образом, от этой ошибки страдают только NPC (неигровые персонажи).

Ранее ИА REGNUM собщило, что новое дополнение к GTA Online внесёт изменения в работу клубов и казино. В мае 2020 года количество игроков GTA V выросло на 245%.

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