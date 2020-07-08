Симферополь, , 21:58 — REGNUM Власти Крыма заключили соглашение с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) о предоставлении республике специального самолета для вызова дождей, который существует в России в единственном экземпляре. Об этом сегодня, 8 июля, сообщил на пресс-конференции глава Крыма Сергей Аксенов.

Напомним, что погода летом 2020 года в Крыму жаркая, дождей с начала года было довольно мало, поэтому воды в водохранилищах для нужд полуострова крайне мало. Аксенов уже говорил, что не исключает ввода специального режима подачи воды в Симферополе для бесперебойного снабжения населения.

Уже 22 июня Аксенов говорил, что Крым получит уникальный самолет, но не уточнял подробности.

Теперь Аксенов рассказал, что речь идет о контракте с Росгидрометом на сумму порядка 50 млн рублей.

Данный самолет при обнаружении грозового фронта может оперативно вылететь из Москвы и произвести обстрел такого фронта, чтобы спровоцировать выпадение осадков.

«При обнаружении такого фронта из Москвы будут отправлять самолет, который выполняет эти процедуры, и мы ожидаем до 30% осадков из тучи, которая обнаружена», — рассказал Аксенов.

Он подчеркнул, что это даст Крыму дополнительные возможности в части наполнения водохранилищ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 2014 года до 90% потребности Крыма в воде удовлетворяла пресная вода из Днепра, подаваемая по Северо-Крымскому каналу. Однако пришедшие к власти на Украине бандеровцы и их приспешники перекрыли канал.