Волгоград, , 21:44 — REGNUM В Волгоградской области за переход на московское время высказались почти 900 жителей региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Волгоградской областной думы.

С 25 июня по 1 июля в регионе проходил опрос о смене часовых поясов. В нём приняли участие 1,3 миллиона человек, или почти 74% избирателей региона. 65,74% высказавшихся хотят вернуться к московскому времени. За третью часовую зону, время в которой на один час отличается от московского, проголосовали 33,99% опрошенных. Часть опросных листов была испорчена.

Депутаты облдумы рассмотрят проект постановления о результатах опроса, а парламентскому комитету по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий поручат подготовить предложения по дальнейшей работе в этом направлении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Волгоградская область перешла на местное время в 2018 году по итогам референдума. В марте 2020 года председатель облдумы Александр Блошкин предложил снова провести опрос на эту тему.

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